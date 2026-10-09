FTSE 100-Titel M&G-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in M&G von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde das M&G-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1.94 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5’166.624 M&G-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der M&G-Aktie auf 3.04 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’727.20 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 57.27 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von M&G bezifferte sich zuletzt auf 7.34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch