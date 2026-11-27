M&G-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 2.72 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die M&G-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36.751 M&G-Aktien. Die gehaltenen M&G-Aktien wären am 26.11.2026 115.03 GBP wert, da der Schlussstand 3.13 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +15.03 Prozent.

Zuletzt ergab sich für M&G eine Börsenbewertung in Höhe von 7.33 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch