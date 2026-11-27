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27.11.2026 10:02:31
FTSE 100-Titel M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte ein M&G-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die M&G-Aktie gebracht.
M&G-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 2.72 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die M&G-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36.751 M&G-Aktien. Die gehaltenen M&G-Aktien wären am 26.11.2026 115.03 GBP wert, da der Schlussstand 3.13 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +15.03 Prozent.
Zuletzt ergab sich für M&G eine Börsenbewertung in Höhe von 7.33 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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