FTSE 100-Titel M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte ein M&G-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

M&G-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren M&G-Anteile 1.97 GBP wert. Bei einem M&G-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 508.246 M&G-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 3.32 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’686.87 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 68.69 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von M&G belief sich zuletzt auf 7.87 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch