|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|M&G-Anlage unter der Lupe
|
13.11.2026 10:02:23
FTSE 100-Titel M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte ein M&G-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in M&G eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
M&G-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren M&G-Anteile 1.97 GBP wert. Bei einem M&G-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 508.246 M&G-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 3.32 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’686.87 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 68.69 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von M&G belief sich zuletzt auf 7.87 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu M&G PLC Registered Shs
|
13.11.26
|FTSE 100-Titel M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte ein M&G-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.11.26
|FTSE 100-Papier M&G-Aktie: So viel hätten Anleger an einem M&G-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
30.10.26
|FTSE 100-Papier M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte ein M&G-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
16.10.26
|FTSE 100-Papier M&G-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in M&G von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
09.10.26
|FTSE 100-Titel M&G-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in M&G von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 am Dienstagmittag in Grün (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
02.10.26
|FTSE 100-Papier M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in M&G von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu M&G PLC Registered Shs
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.