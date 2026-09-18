M&G Aktie 49989160 / GB00BKFB1C65
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18.09.2026 10:02:29
FTSE 100-Titel M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in M&G von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die M&G-Aktie Investoren gebracht.
Das M&G-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 2.03 GBP wert. Bei einem 10’000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 4’933.399 M&G-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 16’822.89 GBP, da sich der Wert eines M&G-Anteils am 17.09.2026 auf 3.41 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 68.23 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für M&G eine Börsenbewertung in Höhe von 8.03 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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