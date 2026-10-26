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26.10.2026 10:02:25
FTSE 100-Titel LondonMetric Property-Aktie: So viel Verlust hätte eine LondonMetric Property-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in LondonMetric Property eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Das LondonMetric Property-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die LondonMetric Property-Anteile bei 1.97 GBP. Bei einem LondonMetric Property-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5’078.720 LondonMetric Property-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 1.80 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’156.93 GBP wert. Damit wäre die Investition 8.43 Prozent weniger wert.
LondonMetric Property wurde am Markt mit 4.40 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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