FTSE 100-Titel LondonMetric Property-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LondonMetric Property von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades LondonMetric Property-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2.46 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die LondonMetric Property-Aktie investiert, befänden sich nun 40.655 LondonMetric Property-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen LondonMetric Property-Aktien wären am 09.10.2026 70.01 GBP wert, da der Schlussstand 1.72 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29.99 Prozent abgenommen.

Der LondonMetric Property-Wert an der Börse wurde auf 4.20 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch