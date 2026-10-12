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LondonMetric Property Aktie 11617702 / GB00B4WFW713

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Rentables LondonMetric Property-Investment? 12.10.2026 10:02:29

FTSE 100-Titel LondonMetric Property-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LondonMetric Property von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in LondonMetric Property-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

LondonMetric Property
2.07 EUR -0.29%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades LondonMetric Property-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2.46 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die LondonMetric Property-Aktie investiert, befänden sich nun 40.655 LondonMetric Property-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen LondonMetric Property-Aktien wären am 09.10.2026 70.01 GBP wert, da der Schlussstand 1.72 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29.99 Prozent abgenommen.

Der LondonMetric Property-Wert an der Börse wurde auf 4.20 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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