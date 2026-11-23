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|Rentables LondonMetric Property-Investment?
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23.11.2026 10:02:22
FTSE 100-Titel LondonMetric Property-Aktie: So viel hätte eine Investition in LondonMetric Property von vor einem Jahr gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen LondonMetric Property-Investment gewesen.
Vor 1 Jahr wurde das LondonMetric Property-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das LondonMetric Property-Papier letztlich bei 1.86 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 53.821 LondonMetric Property-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 97.95 GBP, da sich der Wert eines LondonMetric Property-Anteils am 20.11.2026 auf 1.82 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 2.05 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von LondonMetric Property belief sich zuletzt auf 4.43 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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