LondonMetric Property Aktie 11617702 / GB00B4WFW713
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31.08.2026 10:02:22
FTSE 100-Titel LondonMetric Property-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LondonMetric Property von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in LondonMetric Property-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurden LondonMetric Property-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 1.84 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 54.289 LondonMetric Property-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 102.61 GBP, da sich der Wert eines LondonMetric Property-Papiers am 28.08.2026 auf 1.89 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2.61 Prozent angewachsen.
LondonMetric Property markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.43 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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