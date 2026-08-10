FTSE 100-Titel LondonMetric Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LondonMetric Property-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der LondonMetric Property-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen LondonMetric Property-Anteile an diesem Tag bei 1.86 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 53.677 LondonMetric Property-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des LondonMetric Property-Papiers auf 1.95 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104.67 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4.67 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von LondonMetric Property belief sich zuletzt auf 4.57 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch