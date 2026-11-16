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16.11.2026 10:02:16
FTSE 100-Titel LondonMetric Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LondonMetric Property-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in LondonMetric Property-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 16.11.2016 wurde das LondonMetric Property-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die LondonMetric Property-Anteile bei 1.44 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 6’967.913 LondonMetric Property-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13’183.29 GBP, da sich der Wert eines LondonMetric Property-Papiers am 13.11.2026 auf 1.89 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 31.83 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für LondonMetric Property eine Börsenbewertung in Höhe von 4.61 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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