FTSE 100-Titel LondonMetric Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LondonMetric Property-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das LondonMetric Property-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1.59 GBP. Bei einem LondonMetric Property-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 62.968 LondonMetric Property-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1.78 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112.27 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12.27 Prozent zugenommen.

LondonMetric Property markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch