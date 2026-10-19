FTSE 100-Titel LondonMetric Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LondonMetric Property von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der LondonMetric Property-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1.48 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das LondonMetric Property-Papier investiert hätte, hätte er nun 675.744 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’212.29 GBP, da sich der Wert eines LondonMetric Property-Anteils am 16.10.2026 auf 1.79 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 21.23 Prozent vermehrt.

LondonMetric Property erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch