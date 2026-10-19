LondonMetric Property Aktie 11617702 / GB00B4WFW713
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|LondonMetric Property-Anlage
|
19.10.2026 10:02:40
FTSE 100-Titel LondonMetric Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LondonMetric Property von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in LondonMetric Property-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der LondonMetric Property-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1.48 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das LondonMetric Property-Papier investiert hätte, hätte er nun 675.744 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’212.29 GBP, da sich der Wert eines LondonMetric Property-Anteils am 16.10.2026 auf 1.79 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 21.23 Prozent vermehrt.
LondonMetric Property erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.37 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu LondonMetric Property PLC
Analysen zu LondonMetric Property PLC
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAnleger üben sich in Zurückhaltung: SMI gibt nach -- DAX mit Verlusten zum Wochenstart -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markiert einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.