London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
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07.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor einem Jahr bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie gebracht.
Vor 1 Jahr wurde die London Stock Exchange (LSE)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren London Stock Exchange (LSE)-Anteile 92.70 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10.787 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 88.30 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 952.54 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 4.75 Prozent.
Am Markt war London Stock Exchange (LSE) jüngst 42.72 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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