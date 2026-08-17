FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde das London Stock Exchange (LSE)-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die London Stock Exchange (LSE)-Aktie an diesem Tag bei 80.76 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12.382 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 14.08.2026 auf 85.36 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’056.96 GBP wert. Aus 1’000 GBP wurden somit 1’056.96 GBP, was einer positiven Performance von 5.70 Prozent entspricht.

Der Marktwert von London Stock Exchange (LSE) betrug jüngst 41.47 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch