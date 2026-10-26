FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem London Stock Exchange (LSE)-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 28.68 GBP wert. Wer vor 10 Jahren 10’000 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert hat, hat nun 348.675 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 95.10 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 33’159.00 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +231.59 Prozent.

Zuletzt verbuchte London Stock Exchange (LSE) einen Börsenwert von 45.66 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch