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|London Stock Exchange (LSE)-Performance im Blick
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26.10.2026 10:02:25
FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor 10 Jahren verdient
Wer vor Jahren in London Stock Exchange (LSE) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem London Stock Exchange (LSE)-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 28.68 GBP wert. Wer vor 10 Jahren 10’000 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert hat, hat nun 348.675 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 95.10 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 33’159.00 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +231.59 Prozent.
Zuletzt verbuchte London Stock Exchange (LSE) einen Börsenwert von 45.66 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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