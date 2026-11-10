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|Rentables Lloyds Banking Group-Investment?
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10.11.2026 10:02:07
FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lloyds Banking Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Lloyds Banking Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Das Lloyds Banking Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Lloyds Banking Group-Papier an diesem Tag 0.42 GBP wert. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Lloyds Banking Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2’395.210 Lloyds Banking Group-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.11.2026 2’346.35 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 0.98 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 134.63 Prozent.
Lloyds Banking Group wurde am Markt mit 54.77 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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