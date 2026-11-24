Heute vor 10 Jahren wurde die Lloyds Banking Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Lloyds Banking Group-Aktie bei 0.60 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 167.560 Lloyds Banking Group-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 161.46 GBP, da sich der Wert eines Lloyds Banking Group-Papiers am 23.11.2026 auf 0.96 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 61.46 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Lloyds Banking Group belief sich zuletzt auf 53.91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch