FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lloyds Banking Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden Lloyds Banking Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Lloyds Banking Group-Anteile an diesem Tag 0.82 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 121.300 Lloyds Banking Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 139.07 GBP, da sich der Wert eines Lloyds Banking Group-Papiers am 10.08.2026 auf 1.15 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 39.07 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Lloyds Banking Group bezifferte sich zuletzt auf 66.87 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch