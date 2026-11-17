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17.11.2026 10:02:05
FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lloyds Banking Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lloyds Banking Group-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Lloyds Banking Group-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Lloyds Banking Group-Anteile betrug an diesem Tag 0.51 GBP. Bei einem Investment von 10’000 GBP in Lloyds Banking Group-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19’749.965 Lloyds Banking Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19’382.62 GBP, da sich der Wert eines Lloyds Banking Group-Papiers am 16.11.2026 auf 0.98 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 93.83 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Lloyds Banking Group belief sich jüngst auf 56.24 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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