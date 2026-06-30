FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lloyds Banking Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das Lloyds Banking Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 0.47 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 214.394 Lloyds Banking Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 233.26 GBP, da sich der Wert eines Lloyds Banking Group-Anteils am 29.06.2026 auf 1.09 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 133.26 Prozent.

Lloyds Banking Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 63.57 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch