Lloyds Banking Group Aktie 23800 / GB0008706128
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30.06.2026 10:02:12
FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lloyds Banking Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Lloyds Banking Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde das Lloyds Banking Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 0.47 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 214.394 Lloyds Banking Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 233.26 GBP, da sich der Wert eines Lloyds Banking Group-Anteils am 29.06.2026 auf 1.09 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 133.26 Prozent.
Lloyds Banking Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 63.57 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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