Lloyds Banking Group Aktie 23800 / GB0008706128
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13.10.2026 10:02:21
FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lloyds Banking Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Lloyds Banking Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Lloyds Banking Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 0.43 GBP wert. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die Lloyds Banking Group-Aktie investiert hat, hat nun 231.321 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Lloyds Banking Group-Aktien wären am 12.10.2026 240.57 GBP wert, da der Schlussstand 1.04 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +140.57 Prozent.
Insgesamt war Lloyds Banking Group zuletzt 58.37 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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