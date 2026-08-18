Lloyds Banking Group Aktie 23800 / GB0008706128
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18.08.2026 10:02:13
FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lloyds Banking Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Lloyds Banking Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurden Lloyds Banking Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 0.42 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die Lloyds Banking Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2’367.144 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 1.15 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 2’715.11 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 171.51 Prozent.
Zuletzt verbuchte Lloyds Banking Group einen Börsenwert von 66.87 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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