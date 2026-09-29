Lloyds Banking Group Aktie 23800 / GB0008706128
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29.09.2026 10:02:12
FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lloyds Banking Group von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lloyds Banking Group-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 10 Jahren wurde die Lloyds Banking Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 0.55 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in Lloyds Banking Group-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’802.127 Lloyds Banking Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (1.08 GBP), wäre das Investment nun 1’948.10 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 94.81 Prozent gesteigert.
Lloyds Banking Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 62.78 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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