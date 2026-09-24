FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Legal General-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde das Legal General-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 2.27 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Legal General-Papier investiert hätte, hätte er nun 44.150 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Legal General-Aktie auf 2.95 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 130.11 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30.11 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Legal General eine Marktkapitalisierung von 15.99 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch