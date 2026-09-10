FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel hätte eine Investition in Legal General von vor 10 Jahren abgeworfen

Die Legal General-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 2.16 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die Legal General-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 463.607 Legal General-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 09.09.2026 1’333.80 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2.88 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +33.38 Prozent.

Der Legal General-Wert an der Börse wurde auf 15.88 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch