Legal & General Aktie 457145 / GB0005603997
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10.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel hätte eine Investition in Legal General von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Legal General-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Die Legal General-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 2.16 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die Legal General-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 463.607 Legal General-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 09.09.2026 1’333.80 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2.88 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +33.38 Prozent.
Der Legal General-Wert an der Börse wurde auf 15.88 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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