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|Lukrativer Legal General-Einstieg?
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19.11.2026 10:02:05
FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Legal General-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Legal General-Aktien gewesen.
Am 19.11.2023 wurde das Legal General-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Legal General-Aktie 2.30 GBP wert. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Legal General-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4’355.401 Legal General-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 2.99 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’035.71 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 30.36 Prozent vermehrt.
Legal General war somit zuletzt am Markt 16.05 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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