Am 19.11.2023 wurde das Legal General-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Legal General-Aktie 2.30 GBP wert. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Legal General-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4’355.401 Legal General-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 2.99 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’035.71 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 30.36 Prozent vermehrt.

Legal General war somit zuletzt am Markt 16.05 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch