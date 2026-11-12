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12.11.2026 10:02:04
FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Legal General von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Legal General-Investment verdienen können.
Vor 1 Jahr wurden Legal General-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2.44 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 410.341 Legal General-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2026 1’271.65 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3.10 GBP belief. Die Steigerung von 1’000 GBP zu 1’271.65 GBP entspricht einer Performance von +27.16 Prozent.
Der Marktwert von Legal General betrug jüngst 16.45 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Legal & General plc
Analysen zu Legal & General plc
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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