FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Legal General von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden Legal General-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2.44 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 410.341 Legal General-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2026 1’271.65 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3.10 GBP belief. Die Steigerung von 1’000 GBP zu 1’271.65 GBP entspricht einer Performance von +27.16 Prozent.

Der Marktwert von Legal General betrug jüngst 16.45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch