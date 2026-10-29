FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Legal General von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Legal General-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Legal General-Papiers betrug an diesem Tag 2.89 GBP. Bei einem 10’000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 3’460.890 Legal General-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’493.42 GBP, da sich der Wert eines Legal General-Anteils am 28.10.2026 auf 3.03 GBP belief. Die Steigerung von 10’000 GBP zu 10’493.42 GBP entspricht einer Performance von +4.93 Prozent.

Der Legal General-Wert an der Börse wurde auf 16.19 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch