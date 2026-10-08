FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Legal General von vor 10 Jahren eingebracht

Die Legal General-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 2.21 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Legal General-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4’516.712 Anteilen. Die gehaltenen Legal General-Aktien wären am 07.10.2026 13’012.65 GBP wert, da der Schlussstand 2.88 GBP betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 30.13 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Legal General belief sich zuletzt auf 15.55 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch