FTSE 100-Titel Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Land Securities Group von vor 10 Jahren bedeutet

Land Securities Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 10.51 GBP. Bei einem Land Securities Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.515 Land Securities Group-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 22.09.2026 60.04 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6.31 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 39.96 Prozent verringert.

Der Marktwert von Land Securities Group betrug jüngst 4.73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch