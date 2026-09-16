Land Securities Group Aktie 38223229 / GB00BYW0PQ60
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16.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Titel Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Land Securities Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Land Securities Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Land Securities Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6.93 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 GBP in die Land Securities Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’443.835 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 15.09.2026 auf 6.25 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’023.97 GBP wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 9.76 Prozent.
Am Markt war Land Securities Group jüngst 4.58 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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