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Land Securities Group Aktie 38223229 / GB00BYW0PQ60

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Frühes Investment 14.10.2026 10:03:12

FTSE 100-Titel Land Securities Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Land Securities Group von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren Land Securities Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Land Securities Group
7.08 CHF 1.30%
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Land Securities Group-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 6.98 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Land Securities Group-Aktie investiert, befänden sich nun 14.327 Land Securities Group-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 88.68 GBP, da sich der Wert eines Land Securities Group-Anteils am 13.10.2026 auf 6.19 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 11.32 Prozent.

Der Land Securities Group-Wert an der Börse wurde auf 5.04 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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