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18.11.2026 10:02:06
FTSE 100-Titel Land Securities Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Land Securities Group von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren Land Securities Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Land Securities Group-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9.95 GBP wert. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Land Securities Group-Aktie investiert, befänden sich nun 1’005.530 Land Securities Group-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’023.63 GBP, da sich der Wert eines Land Securities Group-Anteils am 17.11.2026 auf 6.99 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 29.76 Prozent.
Der Land Securities Group-Wert an der Börse wurde auf 5.79 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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