Heute vor 1 Jahr wurde das Land Securities Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Land Securities Group-Anteile bei 5.95 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16.821 Land Securities Group-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 116.32 GBP, da sich der Wert eines Land Securities Group-Papiers am 24.11.2026 auf 6.92 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 16.32 Prozent gleich.

Der Land Securities Group-Wert an der Börse wurde auf 5.73 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch