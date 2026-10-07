Land Securities Group Aktie 38223229 / GB00BYW0PQ60
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07.10.2026 10:02:19
FTSE 100-Titel Land Securities Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Land Securities Group von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Land Securities Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Land Securities Group-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 5.90 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 GBP in die Land Securities Group-Aktie investierten, hätten nun 1’693.767 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’459.01 GBP, da sich der Wert eines Land Securities Group-Anteils am 06.10.2026 auf 6.18 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 4.59 Prozent gleich.
Der Marktwert von Land Securities Group betrug jüngst 4.57 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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