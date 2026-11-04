FTSE 100-Titel Land Securities Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Land Securities Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 04.11.2023 wurden Land Securities Group-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 6.16 GBP. Bei einem Land Securities Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16.223 Land Securities Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 6.75 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 109.51 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 9.51 Prozent.

Land Securities Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch