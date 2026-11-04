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|Land Securities Group-Anlage im Blick
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04.11.2026 10:02:12
FTSE 100-Titel Land Securities Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Land Securities Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Land Securities Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 04.11.2023 wurden Land Securities Group-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 6.16 GBP. Bei einem Land Securities Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16.223 Land Securities Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 6.75 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 109.51 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 9.51 Prozent.
Land Securities Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.64 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Land Securities Group
Analysen zu Land Securities Group
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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