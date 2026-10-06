FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kingfisher von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Kingfisher-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3.75 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 266.525 Kingfisher-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 866.74 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3.25 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -13.33 Prozent.

Kingfisher markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5.37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch