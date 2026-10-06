Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Performance
|
06.10.2026 10:02:12
FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kingfisher von vor 10 Jahren bedeutet
Anleger, die vor Jahren in Kingfisher-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Kingfisher-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3.75 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 266.525 Kingfisher-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 866.74 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3.25 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -13.33 Prozent.
Kingfisher markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5.37 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kingfisher plc
|
10:02
|FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kingfisher von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
29.09.26
|FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kingfisher von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Aufschläge in London: Das macht der FTSE 100 am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 verbucht mittags Gewinne (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Start mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Börse London: FTSE 100 am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Kingfisher plc
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX höher -- Asiens Börsen uneinheitlich
An den heimischen sowie den deutschen Börsen lässt sich ein stärkerer Handel beobachten. An den Börsen in Asien geht es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.