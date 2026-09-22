FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kingfisher von vor 3 Jahren eingefahren

Kingfisher-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2.20 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4’537.205 Kingfisher-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’870.24 GBP, da sich der Wert eines Kingfisher-Anteils am 21.09.2026 auf 3.06 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38.70 Prozent vermehrt.

Kingfisher war somit zuletzt am Markt 4.94 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch