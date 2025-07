FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: Über diese Dividende können sich J Sainsbury-Aktionäre freuen

Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert J Sainsbury am 03.07.2025 eine Dividende in Höhe von 0.14 GBP beschlossen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 7.69 Prozent. Die Gesamtausschüttung von J Sainsbury beläuft sich auf 308.00 Mio. GBP. Die Gesamtausschüttung vergrösserte sich damit im Vorjahresvergleich um 0.654 Prozent.

J Sainsbury-Stockdividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der J Sainsbury-Titel via London bei einem Wert von 2.81 GBP aus dem Geschäft. Der Dividendenabschlag auf den J Sainsbury-Anteilsschein erfolgt am 04.07.2025, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem J Sainsbury-Papier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anleger vorgenommen. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des J Sainsbury-Anteilsscheins 5.26 Prozent. Im Vorjahresvergleich ist die Dividendenrendite somit gestiegen, denn damals betrug sie noch 5.25 Prozent.

J Sainsbury-Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Kurs von J Sainsbury via London 34.93 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 776.78 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie J Sainsbury

Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0.20 GBP voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 7.03 Prozent hinzugewinnen.

Hauptdaten von Dividenden-Aktie J Sainsbury

Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens J Sainsbury steht aktuell bei 6.399 Mrd. GBP. J Sainsbury besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17.32. 2025 setzte J Sainsbury 32.812 Mrd. GBP um und erwirtschaftete ein EPS von 0.10 GBP.

