Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der J Sainsbury-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2.35 GBP. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 425.894 J Sainsbury-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’466.35 GBP, da sich der Wert eines J Sainsbury-Anteils am 20.11.2026 auf 3.44 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 46.64 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete J Sainsbury eine Marktkapitalisierung von 7.48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch