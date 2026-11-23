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|Profitable J Sainsbury-Investition?
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23.11.2026 10:02:22
FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in J Sainsbury von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen J Sainsbury-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der J Sainsbury-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2.35 GBP. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 425.894 J Sainsbury-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’466.35 GBP, da sich der Wert eines J Sainsbury-Anteils am 20.11.2026 auf 3.44 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 46.64 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete J Sainsbury eine Marktkapitalisierung von 7.48 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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