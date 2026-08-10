J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72
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10.08.2026 10:02:24
FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel hätten Anleger an einem J Sainsbury-Investment von vor einem Jahr verdient
Investoren, die vor Jahren in J Sainsbury-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der J Sainsbury-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die J Sainsbury-Aktie bei 2.95 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 338.983 J Sainsbury-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 3.53 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’196.95 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 19.69 Prozent.
J Sainsbury markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7.69 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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