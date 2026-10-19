J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72
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19.10.2026 10:02:40
FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein J Sainsbury-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren J Sainsbury-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades J Sainsbury-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die J Sainsbury-Aktie bei 2.96 GBP. Bei einem Investment von 10’000 GBP in J Sainsbury-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3’381.886 J Sainsbury-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.10.2026 11’917.77 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3.52 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 19.18 Prozent.
J Sainsbury markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7.67 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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