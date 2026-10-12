FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein J Sainsbury-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das J Sainsbury-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die J Sainsbury-Aktie bei 2.59 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in J Sainsbury-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 385.802 J Sainsbury-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’294.75 GBP, da sich der Wert einer J Sainsbury-Aktie am 09.10.2026 auf 3.36 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 29.48 Prozent vermehrt.

J Sainsbury wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7.32 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch