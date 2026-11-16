FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor 5 Jahren eingebracht

J Sainsbury-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der J Sainsbury-Anteile betrug an diesem Tag 2.92 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das J Sainsbury-Papier investiert hätte, hätte er nun 34.297 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 3.53 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 121.03 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21.03 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete J Sainsbury eine Marktkapitalisierung von 7.68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch