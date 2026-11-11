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11.11.2026 10:02:29
FTSE 100-Titel Investec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Investec-Investment von vor 10 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Investec-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Investec-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Investec-Anteile betrug an diesem Tag 3.32 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Investec-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30.094 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2026 193.96 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6.45 GBP belief. Die Steigerung von 100 GBP zu 193.96 GBP entspricht einer Performance von +93.96 Prozent.
Am Markt war Investec jüngst 5.67 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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