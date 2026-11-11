FTSE 100-Titel Investec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Investec-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Investec-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Investec-Anteile betrug an diesem Tag 3.32 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Investec-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30.094 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2026 193.96 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6.45 GBP belief. Die Steigerung von 100 GBP zu 193.96 GBP entspricht einer Performance von +93.96 Prozent.

Am Markt war Investec jüngst 5.67 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch