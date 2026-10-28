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28.10.2026 10:02:30
FTSE 100-Titel Investec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Investec von vor 3 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Investec-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Investec-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 4.42 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die Investec-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 226.501 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.10.2026 1’388.45 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6.13 GBP belief. Damit wäre die Investition 38.84 Prozent mehr wert.
Investec wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.49 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Investec PLCShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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