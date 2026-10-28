FTSE 100-Titel Investec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Investec von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Investec-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 4.42 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die Investec-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 226.501 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.10.2026 1’388.45 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6.13 GBP belief. Damit wäre die Investition 38.84 Prozent mehr wert.

Investec wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.49 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch