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Investec PLCShs Aktie 2570800 / GB00B17BBQ50

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Rentabler Investec-Einstieg? 02.09.2026 10:02:14

FTSE 100-Titel Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investec-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Investec-Investment gewesen.

Investec PLCShs
7.75 EUR 0.65%
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Am 02.09.2023 wurde das Investec-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 4.68 GBP. Wer vor 3 Jahren 10’000 GBP in die Investec-Aktie investiert hat, hat nun 2’139.037 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’074.87 GBP, da sich der Wert eines Investec-Anteils am 01.09.2026 auf 6.58 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 40.75 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Investec zuletzt 5.93 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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