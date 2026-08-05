Investec PLCShs Aktie 2570800 / GB00B17BBQ50
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05.08.2026 10:02:26
FTSE 100-Titel Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investec-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investec-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde das Investec-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Investec-Aktie bei 4.79 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 208.681 Investec-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 6.72 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’402.34 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 40.23 Prozent vermehrt.
Investec wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.89 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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