FTSE 100-Titel Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investec-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Investec-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Investec-Aktie bei 4.79 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 208.681 Investec-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 6.72 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’402.34 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 40.23 Prozent vermehrt.

Investec wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.89 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch