Investec PLCShs Aktie 2570800 / GB00B17BBQ50
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16.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Titel Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investec-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Investec-Aktie gebracht.
Vor 10 Jahren wurde das Investec-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Investec-Anteile bei 3.15 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Investec-Aktie investiert, befänden sich nun 317.883 Investec-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 6.54 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’077.37 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +107.74 Prozent.
Der Börsenwert von Investec belief sich zuletzt auf 5.85 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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