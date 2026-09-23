FTSE 100-Titel Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investec von vor einem Jahr eingebracht

Am 23.09.2025 wurde die Investec-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Investec-Papier bei 5.66 GBP. Bei einem 10’000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1’766.784 Investec-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (6.43 GBP), wäre die Investition nun 11’351.59 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13.52 Prozent erhöht.

Am Markt war Investec jüngst 5.81 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch